Бортпроводница «Уральских авиалиний» вышла в финал конкурса красоты Topstewardess 2017 (ФОТО)

Старший бортпроводник «Уральских авиалиний» Екатерина Столярова будет бороться за звание «Самая красивая стюардесса – 2017». Девушка успешно прошла два отборочных этапа и вышла в финал международного профессионального конкурса красоты.

Екатерина убедительно продемонстрировала не только свое безграничное обаяние, сильный уральский характер, но и высокие профессиональные качества, знание своего дела и любовь к небу. Она блестяще сдала экзамен по аварийно-спасательному оборудованию, основам воздушного законодательства и прошла стресс-собеседование, набрав наибольшее количество баллов, сообщает пресс-служба «Уральских авиалиний».

«Topstewardess 2017» – это не просто конкурс красоты среди бортпроводниц. Это событие, где мы можем показать себя как профессионала авиации, поучиться друг у друга и рассказать о любимой авиакомпании. Для меня это в первую очередь – проверка себя и своих возможностей. И, конечно, я готова побороться за титул самой красивой стюардессы Мира в финале конкурса!» – рассказала Екатерина.

Бортпроводницы «Уральских авиалиний» ежегодно соревнуются в профессиональном конкурсе красоты. Так, в прошлом году бортпроводница авиакомпании завоевала титул второй вице-мисс среди более тысячи участниц со всей страны. В 2017 году в конкурсе примут участие бортпроводницы не только из российских авиакомпаний, но и зарубежных. В финале Екатерина Столярова будет бороться в числе 23 претенденток на корону мисс мира.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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