Уральская стюардесса вошла в тройку самых красивых бортпроводниц мира (ФОТО)

Бортпроводница «Уральских авиалиний» Екатерина Столярова вошла в топ-3 красавиц международного конкурса красоты Topstewardes-2017. Девушка прошла отбор почти из 1000 конкурсанток и вышла в финал, где боролась за корону мисс мира с еще 18 претендентками. Награждение победительниц конкурса состоялось в минувшую пятницу в Москве.

«Я горжусь тем, что мне довелось представлять родную авиакомпанию на международном конкурсе и завоевать корону. В финале я рассказала, как повлияла на меня работа бортпроводником, как выросла я благодаря ей. Я проделала большую работу над собой и считаю, что добилась хорошего результата. Я посвящаю победу авиакомпании и своей маленькой дочери!» – поделилась впечатлениями Екатерина.

Профессиональный конкурс красоты Topstewardess отсчитывает свою историю с 2014 года и за это время быстро стал популярным в сфере гражданской и бизнес-авиации. Ежегодно более тысячи стюардесс борются за звание самой красивой в мире. В 2017 году конкурс стал международным, так как в нем принимали участие конкурсантки из зарубежных авиакомпаний.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 04.12.17

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