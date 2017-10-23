В Нижнем Тагиле осуждены мошенники, продавшие старушке деньги из «банка приколов»

В Нижнем Тагиле осудили двух мошенников, которые обманули глубокую пенсионерку, подсунув ей банкноту «банков прикола». А после этого преступления молодые люди заодно ограбили пожилую женщину.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, к отбыванию срока в колонии приговорили Яну Степанову, признанную виновной в совершении преступления по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговор», а также Руслана Чухима, признанного виновным по ч. 2 ст. 159 УК РФ и п. «в» ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж с незаконным проникновением в помещение». Предприимчивые сообщники пришли в квартиру пенсионерки 1928 года рождения с рассказом о том, что ей положена компенсация в размере 800 рублей. После чего женщине показали банкноту «банка приколов» в 5000 и попросили сдачу. Старушка, в силу возраста не разобрав обмана, отсчитала мошенникам 4200 рублей. После чего Чухим не постеснялся ограбить бабушку – взял в ее комнате со стола 8630 рублей и сотовый телефон.

Суд с учетом ранее назначенных наказаний за совершение аналогичных преступлений по совокупности назначил Яне Степановой наказание в виде 6 лет лишения свободы, Руслану Чухиму – 8 лет лишения свободы. Оба будут отбывать наказание в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

Нижний Тагил, служба информации

Нижний Тагил. Другие новости 23.10.17

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