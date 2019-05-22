Банк России хочет запретить сувенирные деньги

Центробанк рассматривает идею по запрету сувенирных банкнот и монет. По мнению регулятора, «билеты банка приколов» все чаще используются мошенниками для обмана граждан и кредитных организаций.

В настоящее время пачку пятитысячных купюр из «банка приколов» можно купить за 50 рублей, пишет «Российская газета». При этом надпись мелким шрифтом «Не является средством платежа» и другие отличия заметить сразу сложно, что дает преимущества для мошенников. Злоумышленники подменяют такие банкноты на настоящие, обманывая незащищенных граждан, например, пенсионеров.

Кроме того, мошенники пользуются несовершенством банковских устройств по приему платежей. «Системы распознавания купюр в терминалах и банкоматах по-прежнему неидеальны и периодически внесение поддельных купюр случается по всему рынку», – указывают эксперты.

Производители банкоматов выпускают программные обновления, а на рынке появляются все более похожие на настоящие деньги «сувенирные» банкноты. По словам специалистов, это больше напоминает гонку вооружений, нежели эффективное противодействие.

Ранее Банк России уже выдвигал идею запрета сувенирных денег в 2016 году. Тогда предлагалось ввести уголовную ответственность не только за изготовление, но и за хранение, перевозку и сбыт предметов, похожих на денежные средства. Подобная норма имеет практическое применение в других странах, например, в зоне евро.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 22.05.19

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