В Финляндии появились евро из российского «банка приколов»

Правоохранители Финляндии сообщили о нескольких случаях использования сувенирных денег из российского «банка приколов» в качестве настоящих банкнот евро.

В Лахти мужчина попытался расплатиться купюрами в 200 евро, на которых присутствует надпись на русском языке «сувенирная продукция». Мошенник признался, что приобрел похожие не деньги сувениры в интернете.

Кроме того, несколько человек обратились в полицию с купюрами в 20 и 50 евро также из «банка приколов».

Правоохранители напомнили, что по закону использование фальшивых денег карается штрафом или лишением свободы на срок до одного года.

Хельсинки, служба информации РИА «Новый День»

Хельсинки. Другие новости 18.06.19

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