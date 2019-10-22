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Вторник, 22 октября 2019, 14:48 мск

Новости Скандалы и происшествия

Сотрудница почты подменяла пенсии купюрами «Банка приколов»

В Волгоградской области задержали мошенницу, которая подменила деньги, предназначенные для пенсий, на билеты «Банка приколов».

Как сообщает областное управление МВД, в полицию пожаловался 85-летний пенсионер города Михайловка. Он заявил, что получил 15 тысяч рублей на почте и только в магазине обнаружил, что деньги не настоящие.

По подозрению в мошенничестве задержали 29-летнюю сотрудницу почты. Она созналась, что таким же образом обманула 83-летнюю старушку, подменив 21 тысячу рублей на сувенирные деньги.

Волгоград, Служба информации РИА «Новый День»

Волгоград. Другие новости 22.10.19

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