Депутат Госдумы призвал сажать за использование купюр из «банков приколов»

Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов («Единая Россия») предлагает приравнять использование купюр из «банка приколов» к сбыту фальшивых денег.

О своей новой инициативе депутат рассказал в соцсети. По его мнению, таких случаев стало слишком много. «Открыл яндекс, смотрю новости. Заголовки только за вчера: Аферистка с мёдом продолжает обманывать омских пенсионерок; Аферисты с «сувенирными» деньгами обокрали ставропольскую бабушку; Безбожник-омич купил икону на сувенирные деньги. И так каждый день», – посетовал Иванов.

Депутат рассказал, что в мае 2019 года Центробанк обсуждал возможность ввести административную ответственность «за незаконное изготовление предметов, которые имеют сходство с банкнотами и монетой Банка России». Но Иванов считает, что административки – недостаточно.

«Мое мнение: запрещать бумажки банка приколов надо полностью. Равно как и все изображения, так или иначе похожие на официальные денежные знаки, – написал он. – За нарушение: уголовное наказание. Привести в соответствие со ст. 186 УК РФ («Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг», – прим. ред.)». Добавим, наказание по этой статье предусматривает до 12 лет лишения свободы, в составе организованной группы и в особо крупном размере – до 15 лет.

Напомним, недавно от подобных «игрушек» пострадал уральский турист в Таиланде. Екатеринбуржца задержали после того, как он подарил в баре местным жителям банкноты «Банка приколов». По словам его супруги, он не пытался расплатиться поддельными купюрами, а лишь вручил тайцам их как сувениры. Тем не менее, в отношении него возбудили уголовное дело, и даже сначала не хотели выпускать под залог. Но в конце концов выпустили – когда семья внесла за него более 650 тысяч рублей (в пересчете на русскую валюту).

Москва, Екатеринбург, служба информации

Москва, Екатеринбург. Другие новости 16.10.19

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