российское информационное агентство 18+

Как на Урале нашли первую нефть

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 16 октября 2019, 14:32 мск

Новости Екатеринбург

Темы дня, Новости дня, Новости кратко, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

Депутат Госдумы призвал сажать за использование купюр из «банков приколов»

Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов («Единая Россия») предлагает приравнять использование купюр из «банка приколов» к сбыту фальшивых денег.

О своей новой инициативе депутат рассказал в соцсети. По его мнению, таких случаев стало слишком много. «Открыл яндекс, смотрю новости. Заголовки только за вчера: Аферистка с мёдом продолжает обманывать омских пенсионерок; Аферисты с «сувенирными» деньгами обокрали ставропольскую бабушку; Безбожник-омич купил икону на сувенирные деньги. И так каждый день», – посетовал Иванов.

Депутат рассказал, что в мае 2019 года Центробанк обсуждал возможность ввести административную ответственность «за незаконное изготовление предметов, которые имеют сходство с банкнотами и монетой Банка России». Но Иванов считает, что административки – недостаточно.

«Мое мнение: запрещать бумажки банка приколов надо полностью. Равно как и все изображения, так или иначе похожие на официальные денежные знаки, – написал он. – За нарушение: уголовное наказание. Привести в соответствие со ст. 186 УК РФ («Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг», – прим. ред.)». Добавим, наказание по этой статье предусматривает до 12 лет лишения свободы, в составе организованной группы и в особо крупном размере – до 15 лет.

Напомним, недавно от подобных «игрушек» пострадал уральский турист в Таиланде. Екатеринбуржца задержали после того, как он подарил в баре местным жителям банкноты «Банка приколов». По словам его супруги, он не пытался расплатиться поддельными купюрами, а лишь вручил тайцам их как сувениры. Тем не менее, в отношении него возбудили уголовное дело, и даже сначала не хотели выпускать под залог. Но в конце концов выпустили – когда семья внесла за него более 650 тысяч рублей (в пересчете на русскую валюту).

Москва, Екатеринбург, служба информации

Москва, Екатеринбург. Другие новости 16.10.19

Готовьтесь! Самолет Медведева приземлится в Екатеринбурге через полчаса. / «Депрессия – это не обязательно скорбь в глазах и полная апатия». Эксперт о «модной» внесезонной болезни. / «Мы теряем золотой час», – глава ГИБДД пожаловался на проблему с перевозкой больных между регионами. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

Екатеринбуржец в Таиланде может сесть в тюрьму за то, что расплачивался игрушечными долларами (СКРИНЫ)

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Экономика,