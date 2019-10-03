Уралец, которого задержали в Таиланде за «шутку» с поддельными долларами, вышел под залог

Житель Екатеринбурга Вадим Веденяпин, который был задержан властями Таиланда по подозрению в сбыте фальшивых долларов, вышел из тюрьмы под залог. Об этом рассказала в своем инстаграме его супруга Екатерина. По словам девушки, за то, чтобы ее муж оказался на свободе, семье пришлось отдать более 650 тысяч рублей, причем треть от суммы – это пожертвования соотечественников, которые откликнулись на призыв о помощи.

Впрочем, тот факт, что мужчину выпустили из тюрьмы, не означает, что он может вернуться в Екатеринбург – покинуть пределы государства он сможет лишь тогда, когда уголовное дело будет закрыто. При этом, как сообщили «Новому Дню» граждане России – жители Таиланда, оптимальным вариантом для семьи было бы обратиться в консульство РФ, чтобы в дипмиссии посоветовали Веденяпину хорошего и честного адвоката, который не станет выманивать деньги из клиентов. «Если сейчас он хватается судорожно за предложенных ему адвокатов, развод на деньги продолжится. Надо спрашивать, что делать, в консульстве. Нужно просто попросить рекомендацию. Хороший адвокат это дело развалит очень быстро, он просто докажет, что речь не о фальшивомонетчике, а о шутке – к тому же это не подделка батов, а «фальшивый» доллар», – сказал собеседник агентства.

Напомним, екатеринбуржца задержали после того, как он подарил в баре местным жителям банкноты «Банка приколов». По словам супруги Веденяпина, он не пытался расплатиться поддельными купюрами, а лишь вручил тайцам их как сувениры. Сами фальшивки семья приобрела в России – этими «деньгами» играл ребенок Екатерины и Вадима.

Екатеринбург, Елена Сычева

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