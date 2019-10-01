Екатеринбуржец в Таиланде может сесть в тюрьму за то, что расплачивался игрушечными долларами (СКРИНЫ)

28-летний житель Екатеринбурга попал в полицию Таиланда за то, что по его словам, подарил тайцу игрушечные доллары. Расплачиваться деньгами из банка приколов россиянин не собирался, уверяет его семья. Сейчас родственники срочно собирают 1 миллион рублей, чтобы оплатить услуги адвоката и заплатить залог.

Две супружеские пары с детьми отдыхали в Таиланде по туристической путевке. Сейчас один из отцов семейства – 28-летний житель Екатеринбурга – находится в полицейском участке тайской провинции. Ему могут предъявить обвинения в мошенничестве с деньгами за то, что мужчина, по его словам, подарил тайцам в качестве сувенира игрушечные доллары.

Как рассказали «Новому Дню» знакомые одной из отдыхающих семей, екатеринбуржец Вадим купил игрушечные доллары своим детям еще в России. На отдых банкноты из банка приколов семья взяла без задней мысли – дети постоянно с ними играли. Со слов супруги Вадима, мужчина подарил одну из таких купюр работнику бара. Намерений оплачивать выпивку фальшивыми деньгами у него не было. Но, по всей видимости, тайский бармен шутки не понял.

Вадима задержали, он второй день находится в одном из отделений туристической полиции Таиланда. Супруга Екатерина и друзья семьи срочно собирают деньги на оплату услуг адвоката, а также на оплату залога. Всего нужно собрать порядка миллиона рублей.

Как пишет сегодня в своем Instagram подруга семьи пострадавшего Маргарита Важенина, которая тоже находится с мужем в Таиланде, по последним данным, Вадима готовы выпустить под залог. Но у россиян не хватает денег – за ближайшие несколько часов им надо собрать 330 тысяч рублей.

Пока выйти на связь ни Маргарита, ни Екатерина не могут – у них сели телефоны. Но в последних эфирах девушки сообщили, что с ними находится сотрудник посольства России в Таиланде. Адвокаты рекомендовали им не разглашать подробности происходящего.

Добавим, это не первый случай задержания россиян в Таиланде за мошенничество с деньгами. Ранее неоднократно россияне оказывались в тюрьме за ненадлежащее обращение с тайскими батами (на них изображен король и портить изображения категорически запрещено).

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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