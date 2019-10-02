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Среда, 2 октября 2019, 08:50 мск

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Тайские власти отказались выпускать под залог екатеринбуржца, задержанного за фальшивые доллары

Жителя Екатеринбурга Вадима Веденяпина не стали выпускать под залог, он по-прежнему находится в тюрьме в Таиланде. Об этом сообщила его супруга Екатерина.

«Всем спасибо за добрые слова, за денежки, которые вы переводите, мы с вами собрали 300 тысяч рублей. Вадим все еще не с нами, он в тюрьме. Информация меняется с космической скоростью. Говорят одно, потом другое. Постоянно называют разные суммы, от которых волосы дыбом», – сказала она.

По ее словам, сегодня предстоит еще одно судебное заседание, где может решиться, отпустят Вадима под залог или нет.

Напомним, жителя Екатеринбурга обвиняют в том, что он пытался расплатиться фальшивыми долларами. Однако у его семьи и друзей, с которыми мужчина приехал на отдых в Таиланд, иная версия. По словам Екатерины, банкноты «Банка приколов», на которых написано «сувенирная продукция», купили детям, а местным жителям он показал купюры просто ради шутки – ночью в баре, не собираясь, впрочем, ими расплачиваться. Однако сотрудники заведения посчитали иначе, вызвали полицию, и екатеринбуржца арестовали. Ему грозит до десяти лет тюрьмы.

Екатеринбург, Елена Сычева

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