Почти на миллион: в Москве в одном из банкоматов обнаружили купюры «банка приколов»

Мошенники обманули «ЮниКредитБанк» на 800 тысяч рублей.

В полицию обратился менеджер банка, сообщив, что при пересчете наличности в головном офисе обнаружено 46 фальшивых купюр по 2 тысячи рублей.

В ходе разбирательства выяснилось, что в одном из банкоматов почти месяц находились купюры «банка приколов» на сумму 800 тысяч рублей, пишет «Комсомольская правда», ссылаясь на собственный источник и отмечая: неизвестные внесли фальшивые деньги в банкомат, который сразу их принял.

Возбуждено уголовное дело.

Мошенники обманули банкоматы Юникредитбанка и запихнули в него 800 000 рублей купюр «банка приколов».

Напомним, в начале августа стало известно, что в другом банке в столице с помощью банкомата мошенники обменяли «билеты банка жулика» и «2 тысячи жульбанов» на 122 тысячи реальных рублей.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 23.08.19

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