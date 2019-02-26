«Шуточки»: жительница Кыштыма получила пенсию билетами банка приколов

В Кыштыме пожилая горожанка получила пенсию фальшивками.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», лишь через несколько дней после визита почтальона пенсионерка выяснила, что купить на полученные деньги ничего нельзя. Девять тысячных купюр были помечены предупреждением: «не являются платежным средством».

Впрочем, когда и каким образом фальшивки попали к пожилой жительнице Кыштыма, полиции еще предстоит выяснить. «После получения пенсии пожилая женщина, как обычно, убрала деньги в мешочек, – цитирует «Кыштымский рабочий» исполняющую обязанности пресс-секретаря местного ОМВД Дарью Семенюк. – Позднее бабушка дала внуку на покупку телевизора 16 тысяч рублей. О том, что деньги оказались фальшивые, стало известно только в магазине».

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все подробности происшествия.

Челябинск, Виктор Елисеев

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