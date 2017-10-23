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Понедельник, 23 октября 2017, 14:57 мск

российское информационное агентство 18+

Екатеринбург

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Бывший лидер свердловских «патриотов» Сергей Ярутин арестован на два месяца

Бывший лидер свердловских «патриотов» Сергей Ярутин арестован на два месяца
Фото с фейсбука Сергея Ярутина

Свердловский политтехнолог, бывший руководитель областного отделения партии «Патриоты России» Сергей Ярутин арестован на два месяца.

Как сообщили РИА «Новый День» в Тверском районном суде Москвы, Ярутину избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 18 декабря. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение». Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

По данным «Ъ», предполагается, что поводом послужил ряд порочащих публикаций, которые Сергей Ярутин, вероятно, инициировал в течение 2016-2017 годов на различных интернет-ресурсах. В них, в частности, в негативном контексте рассказывалось о владельцах корпорации СТС и их других активах.

Добавим, что в Свердловской области Ярутин был известен акциями протеста против губернатора Евгения Куйвашева.

Москва, Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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