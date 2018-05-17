Бывший лидер свердловских «патриотов» вышел на свободу и уже думает о выборах

Уральский политтехнолог, бывший руководитель Свердловского регионального отделения партии «Патриоты России» Сергей Ярутин получил условный срок, но вышел на свободу.
Как сообщил РИА «Новый День» сам Сергей Ярутин, пока он находится в Москве, но планирует скоро вернуться в Екатеринбург. Он также заявил, что вопросы выборов в екатеринбургскую гордуму «мимо него не пройдут», хотя сам он баллотироваться по понятным причинам не сможет.
Сегодня Басманный суд Москвы приговорил Ярутина к 2,5 годам лишения свободы условно по ч. 4 ст. 159.
Напомним, политик был арестован осенью прошлого года в Москве. Предполагалось, что поводом послужил ряд порочащих публикаций, которые Сергей Ярутин, вероятно, инициировал в течение 2016-2017 годов на различных интернет-ресурсах. В них, в частности, в негативном контексте рассказывалось о владельцах корпорации СТС и их других активах. Добавим, что в Свердловской области Ярутин был известен акциями протеста против губернатора Евгения Куйвашева.
Екатеринбург, Москва, служба информации
Екатеринбург, Москва. Другие новости 17.05.18
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