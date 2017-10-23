Вернуть ограждение площадки на Металлургов собачникам пообещали за неделю

Забор на собачьей площадке на улице Металлургов пропал по заказу районной администрации. Местные жители уверены: больше ограждения они не увидят, тем более что установки забора они ждали 20 лет. Но подрядчик обещает, что сетка вокруг площадки появится уже через неделю, если сами собачники не будут этому мешать.

Как ранее сообщал «Новый День», на собачьей площадке на улице Металлургов пропал забор. При этом площадка была огорожена властями всего полтора месяца назад. В группе «ВКонтакте» собаководы разместили объявление с предупреждением ни в коем случае не спускать животных с поводка. Некоторые местные жители посчитали, что его украли. Оказалось – ограждение, которое позволяло спокойно выгуливать животных, не опасаясь ни за них, ни за здоровье людей, снесли по указанию администрации района.

«Ограждения начали срезать около пяти часов вечера. Я это заметила, и, когда я подошла, на меня с криками набросился этот сотрудник, мол, идите отсюда, нам дали задание. Якобы глава администрации района и его зам Кудрявцев (по вопросам благоустройства, – прим. ред.) вызвали к себе подрядчика и сказали, что надо срочно заменить эти сетки на новые, более толстые, толщиной 5 мм. До этого 20 лет стояла старая, ржавая сетка в 2 мм. Новую сетку поставили в июле. Она оцинкованная. Собаки ее не выдавливали. Мы боимся, что останемся без забора. Тем более сейчас почти зима, а «выпал дождь, выпал снег», – мы такие отговорки уже проходили, годами слушали», – рассказала корреспонденту РИА «Новый День» старшая по площадке Елена Гайдук. По ее словам, сейчас смысла в площадке никакого нет – животных приходится выгуливать на поводке, рядом дорога. Местные жители опасаются, что забор убрали, чтобы полностью снести и собачью площадку. «Мы считаем, это либо махинации администрации района, либо они хотят снять ограждения и поставить стоянку. Кудрявцев уже прямо говорил: вы надоели, лучше стоянку здесь сделать. У нас была площадка, мы убирали собак со дворов, они делают все, чтоб собаки остались во дворах. Мы были счастливы, но недолго», – добавила владелица собак.

Конкурс по ограждению территории прошел в июле этого года. Райадминистрация предлагала 318 тысяч, но победитель тендера, ООО «Натаим», сбил цену на 100 тысяч. В документации, отметим, никаких указаний по поводу толщины сетки в 5 мм нет, требования – сетка с ячейками по 500 мм и толщиной в 3 мм. Однако подрядчик говорит, что забор действительно пришлось переделывать. «Идут работы по гарантии. Если мешать никто не будет, то поставим за неделю. Если будут мешать – то неизвестно когда», – прокомментировал директор компании Василий Малахов. Что конкретно пришлось менять, он говорить отказался, ограничившись фразой «маленькие нюансы». Уточнить причины гарантийного ремонта у заместителя главы администрации по вопросам благоустройства Константина Кудрявцева не удалось – если верить его секретарю, то к обеденному времени он успел побывать на трех заседаниях, застать его на рабочем месте не вышло.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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