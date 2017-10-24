Удостоверение помощника депутата на имя Ярутина признано недействительным (СКРИН)

Служебное удостоверение помощника депутата заксо на имя Сергея Ярутина признано недействительным.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующее объявление напечатано в сегодняшнем номере «Областной газеты».

Депутат Вячеслав Вегнер пояснил агентству, что Ярутин был его помощником, но на определенный срок, полномочия его закончились, но удостоверение Ярутин не сдал, поэтому орготдел заксобрания был вынужден опубликовать данное объявление.

Напомним, свердловский политтехнолог, бывший руководитель областного отделения партии «Патриоты России» Сергей Ярутин был в пятницу задержан в Москве, а потом арестован на два месяца. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение».

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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