«Ельцин-центр» и МУГИСО заключат сделку на десятки миллионов

Чтобы расплатиться с процентами по кредиту, полученному от Свердловской области, Ельцин-центр передаст региону помещения площадью 652 кв. м. Однако потом квадратные метры снова перейдут президентскому центру – для осуществления уставной деятельности.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе заксо, этот вопрос был обсужден на заседании комитета по законодательству и общественной безопасности. И.о. министра по управлению государственным имуществом Свердловской области Сергей Сосновских пояснил депутатам, что фонд вернул региону основной долг в размере 2 млрд рублей, а для погашения процентов по кредиту – около 170 млн рублей – передает помещения площадью 652 кв. метра. После принятия их в госказну Свердловской области помещения предлагается передать фонду Президентский центр Б.Н. Ельцина на неопределенный срок в безвозмездное пользование – для осуществления фондом уставной деятельности.

Депутаты согласились с доводами областного правительства и руководства фонда.

Окончательное решение по перечисленным сделкам будет принято на очередном заседании заксобрания.

Напомним, в мае 2013 года Ельцин-центр получил коммерческий кредит в 2 миллиарда рублей на строительство и последующее развитие. Кредит был выделен министерством финансов Российской Федерации Свердловской области специально для президентского центра. Для обслуживания долга между фондом «Президентский центр Б.Н. Ельцина» и областным министерством управления госимуществом (МУГИСО) был заключен кредитный процентный договор.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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