В Екатеринбурге появились трафареты с призывом к революции – 5.11.17 (ФОТО)

Жители Екатеринбурга стали обращать внимание на трафаретные надписи, которые появляются на улицах города – на стенах зданий и на асфальте. На них только цифры – «5.11.17» – безо всяких пояснений.

Как отмечает «Новый День», скорее всего, это реклама акции, которую пытается организовать в городах России оппозиционер Вячеслав Мальцев и его сторонники, активисты движения «ArtПодготовка». Они призывают к т.н. мирной революции, а саму дату 5 ноября 2017 года называют началом «новой исторической эпохи». Согласно листовкам, распространяемым в социальных сетях в группах сторонников Мальцева, в городах России что-то должно произойти в 12:00, но что именно – не уточняется.

Сам Мальцев, напомним, недавно был заочно арестован на два месяца Мещанским районным судом Москвы в рамках уголовного дела по ч. 1 ст. 280 УК РФ «Публичные призывы к экстремистской деятельности». Мальцев является главным фигурантом, он объявлен в международный розыск. Уголовное дело было возбуждено после его выступления во время митинга «За Россию против произвола и репрессий», приуроченного к годовщине событий на Болотной площади 6 мая 2012 года.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 24.10.17

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