Организация Мальцева «ArtПодготовка» теперь вне закона

Суд признал националистическую организацию Вячеслава Мальцева «ArtПодготовка» запрещенной в России. Деятельность организации запрещена как экстремистская в связи с рядом уголовных дел, возбужденных в отношении сторонников движения и его лидера.

Решение было принято в Красноярске, передает «РЕН ТВ». Сейчас Мальцев скрывается за рубежом. Ранее стало известно о задержании в Москве сторонников Мальцева по обвинению в подготовке теракта. В отношении активистов «ArtПодготовки» (запрещена в РФ) Андрея Кепти и Юрия Корного, который является автором канала «Русский бунт», возбуждены уголовные дела.

Всего были задержаны 5 националистов. По версии следствия, 12 октября они пытались устроить поджог на Манежной площади у стен Кремля. Злоумышленники пришли на площадь с канистрой горючего. Они намеревались заснять поджог на видео и опубликовать в Сети с призывом устроить подобные акции повсеместно.

Также в Ярославле 19 октября сотрудники МВД задержали шестерых участников «ArtПодготовки» (запрещена в РФ), готовящих коктейли Молотова. Год назад Мальцев призывал к подобным действиям. Он активно агитировал устроить 5 ноября 2016 года «кровавый переворот».

Отметим также, что на улицах Екатеринбурга появились трафаретные надписи. На них только цифры – «5.11.17» – безо всяких пояснений. Как отмечает «Новый День», скорее всего, это реклама акции, которую пытается организовать в городах России оппозиционер Вячеслав Мальцев и его сторонники, активисты движения «ArtПодготовка» (запрещена в РФ). Они призывают к т.н. мирной революции, а саму дату 5 ноября 2017 года называют началом «новой исторической эпохи». Согласно листовкам, распространяемым в социальных сетях в группах сторонников Мальцева, в городах России что-то должно произойти в 12:00, но что именно – не уточняется.

Сам Мальцев, напомним, недавно был заочно арестован на два месяца Мещанским районным судом Москвы в рамках уголовного дела по ч. 1 ст. 280 УК РФ «Публичные призывы к экстремистской деятельности». Мальцев является главным фигурантом, он объявлен в международный розыск. Уголовное дело было возбуждено после его выступления во время митинга «За Россию против произвола и репрессий», приуроченного к годовщине событий на Болотной площади 6 мая 2012 года.

Красноярск, Иван Гридин

Красноярск. Другие новости 26.10.17

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