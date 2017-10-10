Оппозиционер Мальцев заочно взят под стражу: за экстремизм

Общественный деятель Вячеслав Мальцев, скрывающий от следствия, арестован заочно. Такое решение вынес Мещанский районный суд Москвы по делу об экстремизме.

Мальцеву установили срок содержания под стражей – два месяца с момента передачи его российским правоохранительным органам в случае экстрадиции или депортации в РФ, либо с момента фактического задержания на территории России, передает РАПСИ со ссылкой на пресс-секретаря суда Юлию Бочарову.

Мальцев обвиняется по части 1 статьи 280 УК РФ (публичные призывы к экстремистской деятельности) и объявлен в международный розыск. Уголовное дело было возбуждено после его выступления во время митинга «За Россию против произвола и репрессий», приуроченного к годовщине событий на Болотной площади 6 мая 2012 года.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 10.10.17

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