ФСБ задержала членов запрещенной «Артподготовки»: готовили экстремистские акции 4-5 ноября

Федеральная служба безопасности сообщила о задержании в московском регионе всех членов ячейки запрещенного в РФ движения «Артподготовка», планировавшей резонансные экстремистские акции 4-5 ноября. Речь идет о поджогах административных зданий с помощью зажигательных смесей и нападениях на полицейских для «провокации массовых беспорядков».

У задержанных изъяты 15 бутылок с зажигательной смесью, решается вопрос о возбуждении против них уголовного дела по ст. 30 и ч.2 ст. 205 УК России («Террористический акт»).

Кроме того, пресечена деятельность активистов экстремистской организации в Красноярске, Краснодаре, Казани, Самаре и Саратове.

Как напомнили в ведомстве, «Артподготовка», признанная судом экстремистской организацией, и одноименный Интернет-проект созданы Вячеславом Мальцевым «с целью организации в России «революции». В июле против него было возбуждено уголовное дело по ч.1. ст. 280 УК России («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»). Опасаясь ареста, Мальцев скрылся за рубежом, однако «продолжил в интернете пропаганду насильственных действий».

Оставшиеся в России его соратники в ряде городов сформировали группы для проведения резонансных экстремистских акций, направленных на дестабилизацию социально-политической обстановки. В настоящее время в интересах следствия данные о задержанных лицах не разглашаются.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 03.11.17

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