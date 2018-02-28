ФСБ задержала в Калуге сторонников запрещенной «Артподготовки» с оружием и бомбами

ФСБ сообщила о задержании в Калуге преступной группы, которая занималась незаконным оборотом оружия и других средств поражения в Центральном федеральном округе.

В сообщении спецслужбы говорится, что накануне были схвачены организатор криминального бизнеса и трое сообщников. У них изъяли 15 автоматов, 10 пистолетов, пулемет, винтовка, свыше 100 основных частей и комплектующих к оружию, 9 самодельных взрывных устройств, 3,5 кг взрывчатки, более 200 патронов различного калибра, глушители, а также литература и листовки антиконституционного содержания, атрибутика с символикой запрещенной в РФ экстремистской организации «Артподготовка».

Также оперативники прекратили деятельность лаборатории по изготовлению СВУ и мастерской по модернизации оружия и производству боеприпасов.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 222 УК России «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статьям «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств», «Незаконное изготовление оружия» и «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

Кроме того, задержанных проверяют на причастность к совершению тяжких и особо тяжких преступлений.

Как сообщал «Новый День», в начале ноября прошлого года сообщалось о задержании в московском регионе всех членов ячейки запрещенного в РФ движения «Артподготовка», планировавшего резонансные экстремистские акции 4-5 ноября. Речь шла о поджогах административных зданий с помощью зажигательных смесей и нападениях на полицейских для «провокации массовых беспорядков». У задержанных были изъяты 15 бутылок с зажигательной смесью. Кроме того, сообщалось о пресечении деятельности активистов экстремистской организации в Красноярске, Краснодаре, Казани, Самаре и Саратове.

В ФСБ тогда заявили, что «Артподготовка», признанная судом экстремистской организацией, и одноименный Интернет-проект были созданы Вячеславом Мальцевым «с целью организации в России «революции». В июле 2017 года против него было возбуждено уголовное дело по ч.1. ст. 280 УК России («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»). Опасаясь ареста, Мальцев скрылся за рубежом, однако «продолжил в интернете пропаганду насильственных действий». Оставшиеся в России его соратники в ряде городов создали группы для проведения резонансных экстремистских акций, направленных на дестабилизацию социально-политической обстановки.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 28.02.18

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