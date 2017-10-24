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Вторник, 24 октября 2017, 13:24 мск

российское информационное агентство 18+

Екатеринбург

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Бывшим сотрудникам телекомпании «Ермак» вернули «половину от заработанного»

Бывшим сотрудникам телекомпании «Ермак» вернули «половину от заработанного»

По состоянию на сегодняшний день бывшие сотрудники телекомпании «Ермак» получили заработную плату в размере, определенном бухгалтерией, действовавшей на момент закрытия компании.

Как сообщили в соцсети бывшие сотрудники канала, фактически на руки им выдали половину от заработанной суммы. «Есть в этом и радостная, и печальная сторона. Но все же радостной больше», – отмечает бывший продюсер Анна Кочеврягина и благодарит всех, кто участвовал в решении проблемы коллектива, а также «неназванных акционеров».

Напомним, телеканал «Ермак» закрылся в феврале 2017 года. Зарплату за последние месяцы, а также частично – оплату за сентябрь-декабрь 2016 года, не получили 20 сотрудников телекомпании. Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, проверка (результаты опубликовал депутат Госдумы Андрей Альшевских) показала:

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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