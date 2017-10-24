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Вторник, 24 октября 2017, 15:33 мск

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Светлана Цветкова переназначена на пост главы свердловского арбитража

Светлана Цветкова переназначена на пост главы свердловского арбитража

Екатеринбург, Октябрь 24 (Новый День, служба информации РИА «Новый День»)Светлана Цветкова вновь переназначена на пост председателя Арбитражного суда Свердловской области.

Как предает корреспондент РИА «Новый день», она будет занимать эту должность еще как минимум шесть лет. Данные о ее назначении опубликованы сегодня, 24 октября, в указе президента РФ № 506 «О назначении судей федеральных судов и о представителях президента Российской Федерации в квалификационных коллегиях судей субъектов Российской Федерации».

Светлана Цветкова председательствует в свердловском арбитраже с июля 2011 года. До этого она шесть лет занимала должность зампреда арбитражного суда Свердловской области.

52-летняя Светлана Цветкова – закончила Свердловский юридический институт по специальности «правоведение», в 1997 году – Российскую школу частного права (институт) по специальности «юриспруденция», магистр частного права. В свердловском арбитраже Светлана Цветкова работает уже 19 лет.

Среди наград – звание «Почетный работник судебной системы», медаль «За заслуги перед судебной системой Российской Федерации» II степени, грамота Высшего арбитражного суда Российской Федерации.

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