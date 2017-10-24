Светлана Цветкова переназначена на пост главы свердловского арбитража

Екатеринбург, Октябрь 24 (Новый День, служба информации РИА «Новый День») – Светлана Цветкова вновь переназначена на пост председателя Арбитражного суда Свердловской области.

Как предает корреспондент РИА «Новый день», она будет занимать эту должность еще как минимум шесть лет. Данные о ее назначении опубликованы сегодня, 24 октября, в указе президента РФ № 506 «О назначении судей федеральных судов и о представителях президента Российской Федерации в квалификационных коллегиях судей субъектов Российской Федерации».

Светлана Цветкова председательствует в свердловском арбитраже с июля 2011 года. До этого она шесть лет занимала должность зампреда арбитражного суда Свердловской области.

52-летняя Светлана Цветкова – закончила Свердловский юридический институт по специальности «правоведение», в 1997 году – Российскую школу частного права (институт) по специальности «юриспруденция», магистр частного права. В свердловском арбитраже Светлана Цветкова работает уже 19 лет.

Среди наград – звание «Почетный работник судебной системы», медаль «За заслуги перед судебной системой Российской Федерации» II степени, грамота Высшего арбитражного суда Российской Федерации.

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