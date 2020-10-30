Глава свердловского арбитража ушла в отставку

Высшая квалификационная коллегия судей России приняла отставку председателя арбитражного суда Свердловской области Светланы Цветковой. Ее полномочия официально прекращены с 29 октября.

Решение было принято на заседании коллегии в Москве, которое проходило в режиме видео-конференц-связи. Новый руководитель свердловского арбитража будет назначен президентом РФ после проведения конкурса на замещение должности председателя суда.

Светлана Цветкова возглавляла свердловский арбитраж с 2011 года. В 2017 году ее полномочия были продлены еще на один шестилетний срок. Причина досрочной отставки Цветковой не сообщается.

Москва, Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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