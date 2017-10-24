Олег Сердюк опроверг слухи о своём назначении главой минздрава

Главный психиатр Свердловской области, глава Свердловской областной психиатрической больницы Олег Сердюк опроверг появившуюся в СМИ информацию о своём назначении на пост министра здравоохранения региона. Об этом он сказал корреспонденту «Нового Дня». «Решительно ничего об этом не знаю», – ответил специалист на вопрос о его назначении главой ведомства.

Напомним, по информации нашего агентства, министерский пост будет сохранен за Игорем Трофимовым, который возглавил минздрав в прошлом году после отставки Аркадия Белявского.

Екатеринбург, служба информации РИА Новый День

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