В Свердловской области новый министр здравоохранения

В Свердловской области закрыта вакансия министра здравоохранения региона. Напомним, после выборов губернатора Среднего Урала было отправлено в отставку все правительство. Многие портфели в кабмине были розданы в течение полутора месяцев, однако несколько позиций не были закрыты. В их числе – в министерстве экономики, госимущества, внешнеэкономических связей и здравоохранения.

Сегодня губернатор Евгений Куйвашев подписал приказ о назначении на пост главы областного минздрава Андрея Цветкова. Ранее он был главой Областного противотуберкулезного диспансера, занимая должность с 2012 года. Соответствующий указ глава региона подписал 22 декабря. Департамент информполитики области сообщает, что Андрей Цветков родился в Свердловске, окончил Уральский государственный медицинский институт, работал медбратом выездной бригады станции скорой помощи, врачом, затем главным врачом больниц в городах Среднего Урала.

Что касается Игоря Трофимова, который возглавлял министерство с мая 2016 года, то теперь он переходит на работу в ОКБ №1. Губернатор поблагодарил его за работу и отметил, что претензий к нему нет. «Мы посчитали, что вам нужно, что называется, быть ближе к земле. Вы переходите на работу в Областную клиническую больницу – там есть, чем заняться, где применить ваши опыт и знания», – сказал Куйвашев на встрече с Трофимовым.

Екатеринбург, служба информации

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