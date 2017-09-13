Вопрос по министру здравоохранения Свердловской области могут «подвесить» на полгода – Слухи недели

Говорят, что вопрос по назначению министра здравоохранения Свердловской области может не разрешиться в ближайшие дни. Как сообщают источники в резиденции губернатора, ситуация оказалась несколько сложнее, чем ожидалось, и смена нынешнего главы ведомства уже не кажется простым и понятным ходом. «Федеральный минздрав предложил еще раз подумать о том, нужно ли именно сейчас менять Трофимова? Или, допустим, определить полугодовой период, за который будет осуществлена смена администрации свердловского министерства здравоохранения?» – отмечают источники. Также представители Москвы призвали поискать в медицинской среде региона другие варианты кандидатов, возможно, так популярных сейчас в политической среде «молодых технократов». Напомним, что еще недавно слухмейкеры называли только двух наиболее вероятных кандидаток на пост министра свердловского здравоохранения – ими были замминистра Диляра Медведская и замруководителя управления здравоохранения города Екатеринбурга Татьяна Савинова.

На сегодняшний день список претендентов может расшириться до десяти человек, включая кандидатов от УГМК, представителей медицины Тюменской области и т.д.

Екатеринбург. Другие новости 13.09.17

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