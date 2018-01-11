Слух дня: министра здравоохранения на место продавило судейско-чекистское лобби

Вот уже несколько дней сообщество чиновников никак не может успокоиться и вовсю обсуждает персону нового министра здравоохранения Андрея Цветкова – бывшего главврача тубдиспансера. Обсуждение разделилось на два ключевых вопроса. Вопрос первый – кто его пролоббировал? Нередко называют персону Светланы Цветковой – председателя Свердловского Арбитражного суда, ей нередко приписывают замужество с нынешним министром – особенно если учесть, что у них всего четырехлетняя разница в возрасте. Но это совершенно точно не так, что не смущает слухмейкеров, склонных видеть родственные и клановые связи в любых кадровых назначениях. Вторая версия свелась и вовсе к интересам ФСБ – почему-то многие готовы видеть в Цветкове едва ли не личную креатуру Александра Вяткина. По третьей версии, к назначению Цветкова сильно приложили руку прокурорские.

Впрочем, наиболее умеренные и циничные представители медицинских кругов считают, что ни один главврач сколько-нибудь заметной больницы с ее бюджетами на государственный заказ насиженное место не бросит и трудиться на практически расстрельную министерскую должность не пойдет. Объяснить переход можно либо карьеристскими амбициями, в которых Андрей Цветков пока замечен не был… либо реальным желанием что-то изменить в свердловской медицине.

Екатеринбург. Другие новости 11.01.18

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