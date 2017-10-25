В Серове сгорел одноэтажный жилой барак, погибли люди (ФОТО)

Сегодня ночью в Серове горел 5-квартирный одноэтажный барак на улице Сосьвинской – муниципальное жилье. Об этом РИА «Новый День» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. В огне погибли пятеро человек. По факту их гибели возбуждено уголовное дело.

Пожарных вызвали соседи, к их приезду (через 9 минут после получения тревожного сообщения) уже горели открытым пламенем крыша здания и входная группа – по сухому дереву огонь распространялся быстро. Огнеборцы проникли внутрь через окна и вынесли из горящего дома на руках пятерых человек, передав их медикам. «До прибытия пожарно-спасательных подразделений самостоятельно эвакуировались 8 человек. Согласно оперативным данным, есть пострадавшие», – говорится в официальном пресс-релизе ГУ МЧС.

Как сообщили в СК России по Свердловской области, в пожаре погибли пятеро человек. По предварительным данным, это две малолетние сестры 2006 и 2015 г. р., их мама 1986 г. р., а также еще две взрослые женщины. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

Пожарные (четыре машины и 14 человек личного состава) справились с огнем на площади 120 кв. м в течение 40 минут. Теперь обстоятельства случившегося выясняют пожарные дознаватели и следственные органы. Для оказания психологической помощи жителям задействованы психологи МЧС.

Жильцы пострадавшего от пожара дома временно разместились у родственников. В администрации Серовского городского округа состоится заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности, где будет рассмотрен вопрос о предоставлении жилья погорельцам из маневренного фонда.

Фото с места ЧП предоставлено В.Н. Горелых

В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области пояснили, что сообщение о возгорании поступило в дежурную часть территориального ОВД в 02:45. По указанному адресу выезжала следственно-оперативная группа полиции под руководством начальника райотдела полковника Олега Якимова, а также представители Следственного комитета и специалисты МЧС. В 04:30 пожар локализовали, при разборе завалов были обнаружены тела погибших.

«Сотрудники полиции оперативно установили личности погибших людей. Это неработающая хозяйка квартиры Наталья С. 1986 года рождения, две ее дочери – Валерия К. 2006 года рождения, школьница, и Александра С. 2015 года рождения, а также две соседки – пенсионерка Надежда Р. и Татьяна Г. 1970 года рождения. По одной из отрабатываемых версий, ЧП могло случиться из-за нарушений правил безопасности, неосторожного обращения с огнем или короткого замыкания. Впрочем, сотрудники органов внутренних дел и коллеги из МЧС и СКР отрабатывают и иные варианты», – сообщил «Новому Дню» официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области полковник Валерий Горелых.

Фото с места ЧП предоставлено В.Н. Горелых

Екатеринбург, служба информации

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