Стали известны причины жуткого пожара в Серове, где погибли пять человек

Эксперты выяснили, почему загорелся барак в Серове, где погибли три женщины и двое малышей. Как оказалось, людей погубила проводка и надежда на авось – о ее неисправности было известно.

В Серове завершили расследование причин жуткого пожара, случившегося в ночь на среду. Эксперты установили, что очаг пожара находился на веранде одной из квартир, на потолке, где проложена электропроводка. При возгорании провода получили оплавление, характерное для короткого замыкания. «Минувшим летом в этой квартире уже был пожар из-за неисправной электропроводки. Тогда хозяева потушили его самостоятельно, но никаких мер по ремонту или замене электрооборудования не предприняли. Вот результат, невыполнение требований пожарной безопасности привело к необратимым последствиям», – сказал начальник отдела надзорной деятельности г. Серова подполковник внутренней службы Максим Еманов. В МЧС добавили, что каждый третий пожар в регионе начинается из-за проблем с электропроводкой – из-за перегруза проводки, неправильного монтажа, нарушение правил эксплуатации электробытовых приборов.

Напомним, ночью в среду в Серове горел 5-квартирный одноэтажный барак на улице Сосьвинской. Пожарных вызвали соседи, к их приезду (через 9 минут после получения тревожного сообщения) уже горели открытым пламенем крыша здания и входная группа – по сухому дереву огонь распространялся быстро. Огнеборцы проникли внутрь через окна и вынесли из горящего дома на руках пятерых человек, передав их медикам. Пятерых спасти не удалось – троих женщин и двух детей. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

Серов, служба информации

Серов. Другие новости 27.10.17

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