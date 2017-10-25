«Бухта Квинс» перестанет быть элитной территорией

Земельный участок под поселком «Бухта Квинс» переведут из категории Ж-2.1 (зона индивидуальных жилых домов городского типа) в категорию Ж-4.1 (зона малоэтажной многоквартирной застройки).

Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое предложение внесено инвестором проекта, шансонье Александром Новиковым, и включено в подготовленный минстроем проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа – муниципального образования «город Екатеринбург». Проект опубликован на сайте минстроя, на 15 декабря назначены публичные слушания по его обсуждению.

Напомним, изначально поселок «Бухта Квинс» позиционировался как элитный. В нем планировалось построить 15 вилл-резиденций для наиболее состоятельных пайщиков и несколько клубных многоквартирных домов – для остальных. Пайщики вложили порядка 150 млн рублей в строительство домов в коттеджном поселке «Бухта Квинс», но так и не дождались жилья. Все работы остановились в 2011 году на стадии строительства трех коробок будущих малоэтажных зданий.

Было возбуждено и расследовалось уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Фигурантами громкой «уголовки» наряду с Новиковым стали бывший министр экономики Свердловской области Михаил Шилиманов и их бизнес-партнер Лариса Ассонова. Всем троим предъявлено окончательное обвинение. Работы в поселке возобновились только в 2015 году. Сейчас готовится к сдаче в эксплуатацию только один трехсекционный многоквартирный дом. Как ранее сообщал областной минстрой, который держит объект на контроле, в настоящее время членами ПЖСК «Бухта Квинс» являются 67 человек, которыми выкуплены паи с правом требования 63 квартир общей площадью 2,8 тысячи квадратных метров.

Екатеринбург, Октябрь, Служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург, Октябрь. Другие новости 25.10.17

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