Сергей Миронов: Решение о замещении мандата Буркова еще не принято

Партия «Справедливая Россия» не собирается делегировать ЦИК право решения судьбы вакантного мандата Александра Буркова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое заявление лидера партии Сергея Миронова появилось на официальном сайте СР. В соответствии с законом о партиях передача мандата осуществляется на основании решения партии, подчеркнул парламентарий. «Решение должно быть принято нашей партией таким образом, чтобы в обед 26 октября мы передали документы в ЦИК», – сообщил председатель СР. Таким образом, продолжил Сергей Миронов, решение будет принято до 24:00 25 октября. Он также добавил, что делегировать решение о замещении мандата ЦИК партия не будет. «Мы – политическая партия, у нас есть свои принципы, свое видение, свое понимание необходимости работы того или иного кандидата, а потом депутата ГД», – резюмировал Сергей Миронов.

Напомним, на протяжении последних дней по поводу судьбы вакантного мандата поступала противоречивая информация. Источники в партии сообщали, что, с одной стороны, руководство СР не исключало возможности передать мандат одному из своих спонсоров – президенту Московского индустриального банка (МИнБ) Абубакару Арсамакову. С другой – академик УрО РАН Валерий Черешнев, следующий за Бурковым в партийном списке, отказаться от своей очереди не пожелал.

Москва, Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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