Мерзлякова: «Фраза про выход из ЕСПЧ преувеличена, я не слышала ее от первых лиц»

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, выступая на открытии Десятой международной школы по правам человека, прокомментировала ранее сделанные заявления российских парламентариев о новых взаимоотношениях Страсбургского суда и России. По словам омбудсмена, чиновники давно стали нормально относиться к решениям Европейского суда по правам человека и признавать свои ошибки, хотя «раньше ЕСПЧ был такой пуговкой для всех».

«Сильно преувеличена фраза про то, что Россия хочет выйти из юрисдикции ЕСПЧ. Это не Россия, это чье-то мнение. Я этой позиции от по-настоящему первых лиц государства не слышала», – сказала Татьяна Мерзлякова.

Напомним, ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия может отказаться от исполнения решений ЕСПЧ. «Если мы не участвуем в выборах судей ЕСПЧ, то решения суда на нас не будут распространяться, так как легитимности суда нет, исходя из того, что мы не были допущены к формированию этого суда, к выбору этого суда», – приводит его слова РБК.

Затем спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко также сказала, что Россия может начать игнорировать решения суда со следующего года. Об этом писало РИА «Новости».

«Естественно. Для нас решения Европейского суда не будут легитимными», – сказала она, отметив, что и судьи, избранные без участия российской делегации, и сам новый генеральный секретарь Совета Европы, которого должны выбирать в следующем году, тоже не будут «полностью легитимными».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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