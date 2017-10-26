Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 26 октября 2017, 10:33 мск

российское информационное агентство 18+

Екатеринбург

, , , , , , ,

В Екатеринбурге прокуратура ищет виновных в провале асфальта на улице Амундсена

В Екатеринбурге прокуратура ищет виновных в провале асфальта на улице Амундсена

В Екатеринбурге прокуратура выясняет причины, почему на улице Амундсена провалился асфальт на недавно отремонтированной дороге. Яма образовалась у дома №73, и местные жители успели окрестить ее «асфальтожуй».

Новый День: В Екатеринбурге прокуратура ищет виновных в провале асфальта на улице Амундсена

В надзорном ведомстве подтвердили, что провал – произошла утечка на трубопроводе диаметром 300 мм. Эти трубы уложены в 1978 году и сильно изношены, что и стало причиной аварии. В течение нескольких часов место провала было ничем не огорожено. Затем работники Водоканала засыпали яму щебнем, поставили ограждение и начали ремонтные работы.

Новый День: В Екатеринбурге прокуратура ищет виновных в провале асфальта на улице Амундсена

По данным прокуратуры, укладка дорожного покрытия на проезде выполнена ООО «СТК» в 2016 году после проведения ремонта теплотрассы. По итогам проведенной проверки будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, сообщили в пресс-службе ведомства.

Новый День: В Екатеринбурге прокуратура ищет виновных в провале асфальта на улице Амундсена

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 26.10.17

В городах Свердловской области объявлено предупреждение о загрязнении воздуха. / Мерзлякова: «Фраза про выход из ЕСПЧ преувеличена, я не слышала ее от первых лиц». / На премьеру «Матильды» в «Космос» пришло около трёх десятков человек (ФОТО).

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

, , , , , ,

Новости партнеров

Екатеринбург, все новости

Обеспечить жильём всех свердловских сирот невозможно: «Их число растёт слишком быстро»

«Вы обещали. Вы не умеете держать слово!» – житель Екатеринбурга устроил перепалку с чиновником из-за Макаровского моста

В Екатеринбурге ограбили очередной салон связи (ФОТО)

Посмотреть на врага народа и проникнуть в мозг Стравинского смогут екатеринбуржцы на фестивале «Территория»
Все новости