В Екатеринбурге прокуратура ищет виновных в провале асфальта на улице Амундсена

В Екатеринбурге прокуратура выясняет причины, почему на улице Амундсена провалился асфальт на недавно отремонтированной дороге. Яма образовалась у дома №73, и местные жители успели окрестить ее «асфальтожуй».

В надзорном ведомстве подтвердили, что провал образовался из-за коммунальной аварии – произошла утечка на трубопроводе диаметром 300 мм. Эти трубы уложены в 1978 году и сильно изношены, что и стало причиной аварии. В течение нескольких часов место провала было ничем не огорожено. Затем работники Водоканала засыпали яму щебнем, поставили ограждение и начали ремонтные работы.

По данным прокуратуры, укладка дорожного покрытия на проезде выполнена ООО «СТК» в 2016 году после проведения ремонта теплотрассы. По итогам проведенной проверки будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, сообщили в пресс-службе ведомства.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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