Прокуратура подала в суд на администрацию Нижнесергинского района из-за опасной дороги, по которой возят школьников

Муниципальные власти Нижнесергинского района не могут привести в порядок единственную автомобильную дорогу, соединяющую село Кленовское и деревню Отевка. По этому маршруту, в том числе, ходит школьный автобусный маршрут №3. Прокуратура выписала представление главе района и подала в суд иск с требованием устранить все недостатки.

При проверке дороги прокуратура выявила множество недочетов: многочисленные выбоины на проезжей части, заросшая обочина, отсутствие необходимых дорожных знаков. Кроме того, на мосту через реку Бисерть частично не хватало деревянного настила, на мосту через реку Шигая не было подходов к пешеходным тротуарам, а дорожный барьер не имел светоотражающих элементов, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

После прокурорского представления один из сотрудников муниципальной администрации был привлечен к дисциплинарной ответственности, а большая часть нарушений по содержанию дороги устранена. Однако прокуратура подала в суд, требуя от администрации района полностью привести дорогу в соответствие с ГОСТами.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 26.10.17

Обеспечить жильём всех свердловских сирот невозможно: «Их число растёт слишком быстро». / «Вы обещали. Вы не умеете держать слово!» – житель Екатеринбурга устроил перепалку с чиновником из-за Макаровского моста. / В Екатеринбурге ограбили очередной салон связи (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»