«Спасибо проектировщикам!» Грузовик протаранил жилой дом на открытом неделю назад участке трассы (ФОТО, ВИДЕО)

Грузовой МАЗ накануне вечером снес половину частного дома в Белоярском районе. Жители улицы и водитель грузовика «благодарят» за ДТП строителей, спроектировавших аварийный поворот и расшивших трассу за счет безопасности.

Фура влетела в дом

24 октября, примерно в половине одиннадцатого вечера, груженый МАЗ не вписался в поворот на участке федеральной трассы Екатеринбург – Курган, проходящей через село Большебрусянское. Грузовик снес одну стену, повредил печь и крышу. Восстановить избу после аварии не представляется возможным, ее будут сносить. Как рассказал РИА «Новый День» хозяин разрушенного дома, внутри по счастливой случайности на момент ДТП никого не было, хотя он жилой, и люди в нем ночуют почти каждый день.

Водитель среди причин ДТП назвал гололед и новую дорогу. Надо отметить, что дорогу ремонтировали с июня и открыли для движения в обе стороны неделю назад. Управлявший МАЗом мужчина ехал из Логиново в сторону Екатеринбурга.

«В 22:35 я начал спускаться с горочки. Ехал на четвертой передаче. Скорость моя была 40 километров в час. Притормаживаю – эффекта никакого. Машина раскатывается, тормоза не помогают. Дорожное покрытие во льду, надевай коньки и даже отталкиваться не надо, поедешь. Дорога мне знакома, я тут каждый день езжу и знаю, что здесь поворот крутой. Но после ремонта полотно подняли выше уровня земли, убрали тротуары. Сам поворот спроектировали не по нормам, он должен быть с уклоном вовнутрь, чтобы помогать машине войти в него. Я не справился с управлением, и меня по инерции вынесло наружу. Перескочил канаву и влетел в дом. Я просто летел вниз, меня ничего не остановило», – рассказал агентству Максим Балыбердин. Жители улицы подтверждают мнение водителя об опасности новой дороги.

«К полуночи мы с женой дозвонились до ГИБДД, вызвали. Через полчасика прошла машина, посыпала поворот песком, решили проблему, называется. Как жить сейчас будем здесь, непонятно», – поделился опасениями хозяин соседнего дома. Другие соседи рассказали, что еще в июне писали обращения с просьбой не расширять дорогу.

«Делать автобан посреди села тупо, с нашей точки зрения. Того, кто это придумал, кроме как шельмозой назвать невозможно. Мы сейчас ДТП будем получать через день. Писали в Москву, в Автодор, оттуда наше обращение спустили в область, и ничего не произошло. Как видите, дорогу построили», – сообщил еще один очевидец ДТП, живущий в Большебрусянском.

Белоярский, Антон Гуськов, Александр Саливанчук, служба информации РИА «Новый День»

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