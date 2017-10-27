Уралуправтодор прокомментировал ДТП с грузовиком на своей  трассе в Большебрусянском (ФОТО, ВИДЕО)

В редакцию поступил письменный комментарий по поводу новости о грузовике, протаранившем 24 октября жилой дом в Большебрусянском спустя неделю после открытия здесь реконструированного участка федеральной трассы. Водитель и местные жители тогда обвинили в ДТП дорожников. По мнению хозяина пострадавшего дома и его соседей, «Уралуправтодор» с ошибками спроектировал аварийный участок дороги, опасный и для водителей, и для жителей села.
Представитель ФКУ «Уралуправтодор» Максим Шералиев ответил на обвинения в том, что опасный поворот на участке сделан не по нормам, без уклона на внутреннюю сторону, а обочина за счет расширения дороги и подъема уровня полотна не способна защитить дома поселка от автомобилей, вылетающих в занос.
«Необходимо отметить, – говорится в официальном сообщении компании, направленном в редакцию РИА «Новый День», – что все работы ведутся строго по проекту, покрытие полностью соответствует нормативным требованиям. Примечательно, что изначально в проект было заложено барьерное ограждение на всём протяженности населенного пункта Большие Брусяны для безопасности пешеходов и жителей домов, стоящих вдоль автомобильной дороги. Данное проектное решение вызвало негативную реакцию жителей населённого пункта, и было исключено из проекта по просьбе инициативной группы жителей».
В комментарии также опровергаются слова местных жителей и водителя о том, что опасный участок, о котором идет речь, посыпали противогололедными материалами только через пару часов после ДТП. Ссылаясь на данные ГЛОНАСС, представитель управления заявил, что техника посыпала скользкий поворот незадолго до аварии.
В релизе выдвигается предположение, что причиной ДТП стало превышение скорости водителем.
Фура влетела в дом
Напомним, грузовой автомобиль с прицепом вечером 24 октября не вписался в поворот и снес половину частного дома в Белоярском районе. Жители улицы и водитель грузовика «благодарят» за ДТП строителей, спроектировавших аварийный участок. Как рассказали корреспонденту РИА «Новый День» местные активисты, они с июня писали в ФКУ «Уралавтодор» письма с просьбой не расширять дорогу, но просьбы не были услышаны.
Белоярский, Антон Гуськов, служба информации РИА «Новый День»
Белоярский. Другие новости 27.10.17
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