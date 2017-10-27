Уралуправтодор прокомментировал ДТП с грузовиком на своей трассе в Большебрусянском (ФОТО, ВИДЕО)

В редакцию поступил письменный комментарий по поводу новости о грузовике, протаранившем 24 октября жилой дом в Большебрусянском спустя неделю после открытия здесь реконструированного участка федеральной трассы. Водитель и местные жители тогда обвинили в ДТП дорожников. По мнению хозяина пострадавшего дома и его соседей, «Уралуправтодор» с ошибками спроектировал аварийный участок дороги, опасный и для водителей, и для жителей села.

Представитель ФКУ «Уралуправтодор» Максим Шералиев ответил на обвинения в том, что опасный поворот на участке сделан не по нормам, без уклона на внутреннюю сторону, а обочина за счет расширения дороги и подъема уровня полотна не способна защитить дома поселка от автомобилей, вылетающих в занос.

«Необходимо отметить, – говорится в официальном сообщении компании, направленном в редакцию РИА «Новый День», – что все работы ведутся строго по проекту, покрытие полностью соответствует нормативным требованиям. Примечательно, что изначально в проект было заложено барьерное ограждение на всём протяженности населенного пункта Большие Брусяны для безопасности пешеходов и жителей домов, стоящих вдоль автомобильной дороги. Данное проектное решение вызвало негативную реакцию жителей населённого пункта, и было исключено из проекта по просьбе инициативной группы жителей».

В комментарии также опровергаются слова местных жителей и водителя о том, что опасный участок, о котором идет речь, посыпали противогололедными материалами только через пару часов после ДТП. Ссылаясь на данные ГЛОНАСС, представитель управления заявил, что техника посыпала скользкий поворот незадолго до аварии.

Злополучная дорога через несколько часов после аварии

В релизе выдвигается предположение, что причиной ДТП стало превышение скорости водителем.

Фура влетела в дом

Напомним, грузовой автомобиль с прицепом вечером 24 октября не вписался в поворот и снес половину частного дома в Белоярском районе. Жители улицы и водитель грузовика «благодарят» за ДТП строителей, спроектировавших аварийный участок. Как рассказали корреспонденту РИА «Новый День» местные активисты, они с июня писали в ФКУ «Уралавтодор» письма с просьбой не расширять дорогу, но просьбы не были услышаны.

Белоярский, Антон Гуськов, служба информации РИА «Новый День»

Белоярский. Другие новости 27.10.17

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