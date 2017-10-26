Судья ЕСПЧ: Власти в России забывают, что главное – это граждане, настроенные критически, которые сомневаются

Судья Европейского суда по правам человека Дмитрий Дедов приехал сегодня с лекцией в Екатеринбург. Он выступил на открытии X международной школы по правам человека, рассказав о некоторых моментах своей рабочей практики. Темой встречи стала свобода слова. Но, по словам Дедова, доля таких жалоб в ЕСПЧ сокращается, как и многих других. Рост идет по двум категориям. «Растет количество обращений от заключенных, которые жалуются на условия содержания, и от демонстрантов. Остальные категории падают, в том числе по свободе слова, а вот эти две растут», – сказал он.

Тем не менее, по словам Дмитрия Дедова, свобода слова – это фундаментальный принцип демократического общества. «Было такое дело, связанное с созданием региональной или республиканской партии в России. Конституционный суд РФ сказал «нет», потому что создание региональных политических движений не способствует защите конституционных прав и свобод, а наоборот, приводит к сепаратизму. А ЕСПЧ сказал на это, что такого рода мнения, выраженные в общих словах, не подкреплены конкретными доказательствами. Почему создание такой партии приведет к разрушению России? Поэтому встал вопрос: что же является конституционной основой России? Обычно говорят – федеральный бюджет. Или органы власти. И поэтому многие критикуют отношения федеративного устройства в России, которые даже и не являются федеративными, а отношениями вертикально интегрированной подчиненности регионов центру», – отметил Дедов.

Он рассказал, что в ЕСПЧ приезжала студентка из Йеля, которая проходила практику в Страсбурге. На просьбу Дедова уточнить практику Верховного суда США по тому, что является конституционной основной, она нашла «красивую фразу». «Конституционной основой нашей страны (это ее страны, то есть США) является свобода слова. Это было потрясающе. То есть власти забывают, что является главным в нашем обществе. Что граждане – главное. И не просто граждане, а мыслящие, настроенные критически, которые сомневаются. Но с 2000-х годов российские власти занимаются поиском национальной идеи. Патриотизм, потом Россия с колен встает», – отметил судья.

Говоря о том, что свобода самовыражения и свобода слова являются важными для демократического общества, Дмитрий Дедов рассказал об интересном случае, который пришлось рассматривать ЕСПЧ. «Это дело «Примов против России». Постановление по нему было принято в 2014 году по демонстрации в Дагестане, в районе, который граничит с Азербайджаном. Там жители критиковали своего мэра. Он, кстати, по-моему, все еще находится у руководства. Это не были серьезные политические вещи, они критиковали его за коррупцию, говорили, что он ворует выделяемые деньги. В общем, такой не выдающийся пример работы местного начальника, и критика – стандартный характер. Там был запланировал митинг по этому поводу, чтобы выразить свое несогласие. Была послана заявка, но местная администрация ответила отказом: нечего собирать митинг, у нас была инспекция из Росфинмониторинга, которая нарушений не выявила. Шикарно. Но они собрались, перекрыли дорогу, а когда полицейские стали разбирать баррикады и завалы, произошло столкновение с полицией. В этом случае мы рассматривали, было ли нарушение статей 10 и 11 Конвенции, право на митинги. Там возникло насилие, когда нападали на полицейских. Мы, конечно, изучили, как действовали полицейские, было ли это спровоцировано их действиями. Решение – не было нарушения в связи с неприглядными действиями со стороны демонстрантов», – рассказал Дедов, отметив при этом, что аргументация местных властей, запрещавших митинг, сильно задела его.

Рассказывая о своей работе, Дмитрий Дедов отметил, что национальным судьям непросто работать с делами, которые касаются их родных стран. «Это не только обо мне. Но и о многих других европейских странах тоже. Судьи стараются свои национальные органы власти не обижать. Если уже делают это, то за очевидные нарушения», – сказал Дедов.

Впрочем, иногда национальные традиции и культурный код даже помогают, хотя отстаивать свою позицию порой непросто. Так было с делом Хантоху и Осенчик против России. «Речь шла о дискриминации мужчин по сравнению с женщинами, которых освободили от пожизненного наказания, тогда как мужчины в возрасте от 18 до 65 лет могли быть осуждены пожизненно. Отношение к женщинам в России не такое, как в Европе, и мои европейские коллеги это знают. Потому что третий тост всегда за прекрасных дам, они знают, что это русская традиция. Но у европейцев свои традиции феминизма, их очень сложно убеждать, потому что у них свой культурный код. Это возможно только с помощью других, рациональных аргументов. Эта жалоба была отклонена на грани. Сначала я один из всех судей в палате говорил, что нарушений нет. Я сказал: ну, хорошо, мы примем такое решение, а что власти страны должны будут сделать, чтобы его имплицировать? Мужчинам, осужденным пожизненно, отменить приговоры? Но мы не можем этого сделать, потому что суд не может вмешиваться в политику, связанную с уголовным наказанием. Отменить запрет на пожизненное для женщин? Но если в отношении женщин вводить эту меру, окажется, что ЕСПЧ будет менее гуманным, чем национальный законодатель. В палате 17 человек, большинством – 10 на 7 решили, что нет нарушений, и я очень этим горжусь», – рассказал Дмитрий Дедов.

Фото с сайта http://europeancourt.ru

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 26.10.17

Прокуратура подала в суд на администрацию Нижнесергинского района из-за опасной дороги, по которой возят школьников. / Обеспечить жильём всех свердловских сирот невозможно: «Их число растёт слишком быстро». / «Вы обещали. Вы не умеете держать слово!» – житель Екатеринбурга устроил перепалку с чиновником из-за Макаровского моста. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»