«Депутат с таким виденьем не нужен стране», – вышла петиция против парламентария, назвавшего мужчин с заработком меньше 30 тысяч лентяями

Россияне собирают подписи под петицией с требованием лишить березовского депутата Андрея Брусницина мандата БГД. «Депутат с таким виденьем ситуации не нужен своей стране и прежде всего своему народу, если он действительно верит, что проблема низкой зарплаты вина народа, то он совершенно не знаком с положением дел в стране. Притом свои 200 тыс. в месяц с денег налогоплательщиков он получает регулярно», – пишет автор петиции Луис Ильин.

Пока что собрано 38 подписей.

Напомним, на этой неделе появилось видео, как г-н Брусницин во время дискуссии в думе об увеличении тарифов на отопление говорит, что мужчины, зарабатывающие меньше 30 тысяч рублей, лентяи.

Речь депутата Брусницина

К слову, Брусницин не получает депутатскую зарплату. Как ранее писал «Новый День», его доход (порядка 2,4 млн рублей, задекларированных по итогам 2016 года) – от предпринимательской деятельности. Брусницин владеет авторынком «Березовский привоз».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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