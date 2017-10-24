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NewDayNews.ru

Вторник, 24 октября 2017, 13:25 мск

российское информационное агентство 18+

Екатеринбург

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«Если мужчина получает меньше 30 тысяч рублей – это не мужчина», – заявил свердловский депутат (ВИДЕО)

«Если мужчина получает меньше 30 тысяч рублей – это не мужчина», – заявил свердловский депутат (ВИДЕО)

Депутат городской думы Березовского Андрей Брусницин сделал скандальное заявление. «Если мужчина получает меньше 30 тысяч рублей, это не мужчина, это лентяй», – сказал он на заседании БГД во время обсуждения повышения тарифа на отопление.

Видео с заседания опубликовала газета «Золотая горка». По данным издания, эти слова депутат произнес в ответ на замечание коллег о том, что повышение тарифов на отопление для населения ударит по карману жителей. Подробнее – смотрите на видео.

Заявление депутата

Как напоминает «Новый День», Брусницин является депутатом от партии «Справедливая Россия», а также директором авторынка «Березовский привоз». По данным агентства, зарплату в думе он не получает. По итогам 2016 года парламентарий отчитался о доходе в размере 2 млн 405 тысяч рублей.

Новый День: ''Если мужчина получает 30 тысяч рублей – это не мужчина'', – заявил свердловский депутат (ВИДЕО)

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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