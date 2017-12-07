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Четверг, 7 декабря 2017, 09:53 мск

Екатеринбург

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Почти 9 % жителей Свердловской области зарабатывают меньше 10 тысяч в месяц

Почти 9 % жителей Свердловской области зарабатывают меньше 10 тысяч в месяц

Среднестатистический житель Свердловской области зарабатывает в месяц 25,6 тысяч рублей. Это на 900 рублей больше, чем в целом по России.

Такие данные обнародовали сегодня в РИА «Рейтинг» на основе данных Росстата. Согласно исследованиям, в целом по России медианная зарплата составляет 24,7 тысяч рублей. Тех, кто за вычетом НДФЛ получает более 100 тысяч, в РИА насчитали 4,1 %. В Свердловской области таких людей почти в два раза меньше- 2,53 %. Больше всего обеспеченных людей проживает в Москве и в северных и дальневосточных регионах – в ЯНАО, к примеру, 24 % работников зарабатывают более 100 тысяч, в Чукотском автономном округе – 21 %, в Москве – 17 %.

С другой стороны, на общероссийском фоне Свердловская область далеко не самая бедная. Доля свердловчан, чья зарплата менее 10 тысяч рублей в месяц – 8,8 %. В Дагестане их 35 %, в Карачаево-Черкесии – 30,5 %. В Челябинской области 12,4 %, а в Курганской 22,8 %, то есть практически каждый пятый курганец.

Добавим, пару месяцев назад депутат городской думы Березовского Андрей Брусницин прославился на всю страну своим заявлением: «Если мужчина получает меньше 30 тысяч рублей, это не мужчина, это лентяй». Фраза оскорбила многих, и неслучайно. По такой логике в среднем в большинстве регионов страны и в России в целом живут лентяи. Депутату позже пришлось извиняться за свои слова.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 07.12.17

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