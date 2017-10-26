Источник: Телеканал «Царьград-тв» будет закрыт до конца ноября

Накануне владелец телекомпании на общем собрании заявил, что канал не будет продолжать свою работу.

Как сообщил источник РИА «Новый день», Константин Малофеев назвал последним днем работы канала 30 ноября. Причинами стали постоянные убытки, которые нес бизнесмен из-за низкой прибыльности канала. Напомним, что телеканал занимал одну из самых непримиримых позиций в отношении Донбасса, вел пропаганду против гомосексуализма в противовес Православию и отчасти царебожничеству – такие персоны как Наталья Поклонская регулярно посещали студию канала. Телеканал поддерживал монархизм и имел репутацию сторонника ультраправых. Между тем, именно «Царьград-ТВ» первыми рассказали о разгроме хакерской группировки «Шалтай Болтай» – из-за связей Малофеева в спецслужбах.

Москва, Максим Бородин

Москва. Другие новости 26.10.17

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