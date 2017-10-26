Охренеть: в Екатеринбург завезли марокканский хрен по удивительным ценам (ФОТО)

В редакцию РИА «Новый День» читатели прислали фото удивительной экзотики. В одном из супермаркетов города продают хрен родом из Марокко. Горожанам показалось, что импортировать из жаркой арабской страны культуру, которая растет на всех огородах Урала почти как сорняк, – затея странная. Его цена – явление еще более странное.

Однако импорт есть импорт. На рынке простой уральский хрен стоит около сотни рублей, а по знакомым садоводы раздают его вообще бесплатно. Взращенный в песках Магриба овощ в цене набрал значительно – почти 900 рублей за килограмм.

Кстати, природный ареал культуры – Европа, Сибирь и Кавказ, но произрастает неприхотливое растение везде, куда его завезли. Впрочем, неприхотливым хрен считается в средних широтах, но вообще ему для роста требуется хорошо увлажненная почва. Скорее всего, марокканские аграрии приложили немало усилий для выращивания этой традиционной для севера культуры в своих условиях.

В связи с удивительной находкой на екатеринбургских прилавках, где уже встречались, к примеру, куличи по 2000 рублей за штуку, информагентство припомнило анекдот о «новых русских» времен 90-х.

– Смотри, какой я галстук купил за 1000 долларов!

Второй отвечает:

– Ты что, дурак? За углом такой же продается за 2000!

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 26.10.17

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