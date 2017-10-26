В Свердловской области закопали в землю 667 килограммов санкционных груш, яблок и грибов

Свердловский Россельхознадзор отчитался об уничтожении очередной крупной партии санкционных продуктов. Накануне инспекторы совместно с таможней, прокуратурой и ФСБ провели рейд на одной из продовольственных баз Екатеринбурга.

«Улов» ревизоров составил: 463 килограмма свежих груш из Польши, 180,6 кг свежих яблок без документов о стране-производителе, и 23,4 кг грибов также неустановленного происхождения, причем на ящиках имелись следы перемаркировки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Россельхознадзора, в соответствии с указами президента РФ продукция в количестве 667 кг изъята из оборота и уничтожена на полигоне бытовых отходов. Яблоки, груши и грибы раздавили бульдозером и смешали с землей.

Напомним, надзорные ведомства Свердловской области борются с «санкционкой» ударными темпами. За 9 месяцев текущего года в регионе выявлено и уничтожено 60 тонн запрещенных продуктов, – это на 10 % больше, чем за весь прошлый год. При этом с момента ввода эмбарго ввоз товаров под санкциями упал в 4 раза.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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