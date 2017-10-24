На Урале бьют рекорды по уничтожению санкционки: 60 тонн за неполный год

Россельхознадзор и таможенники в Свердловской области пошли на рекорды по числу уничтоженной еды. За неполный год продуктов, попавших под санкции, сожгли и закопали больше, чем за весь прошлый год. Притом что с момента ввода эмбарго ввоз упал в 4 раза.

О таких успехах по ликвидации продуктов сегодня на пресс-конференции рассказали сотрудники Уральской таможни и Россельхознадзора. По словам заместителя руководителя Управления Россельхознадзора по Свердловской области Светланы Тереховой, за 9 месяцев этого года сотрудники ведомства выявили 30 тонн запрещенной к ввозу сельхозпродукции, большая часть – 27 тонн – яблоки. Кроме яблок в регионе находили запрещенные груши, томаты, клубнику, салаты, перец. Чаще всего запрещенные на территории РФ фрукты и овощи поступают из Польши, Германии, Турции, Испании. Кроме того, за это время в регионе нашли 172 килограмма мяса, которые тоже были уничтожены. А со следующего года убедиться в том, что местные магазины и рынки продают только чистую по происхождению продукцию, смогут и рядовые покупатели – как напомнила Терехова, с 1 января 2018 года внедряется электронная система ветеринарной сертификации, которая будет работать примерно как ЕГАИС в сфере оборота алкоголя.

Статистика таможни оказалась еще более впечатляющей. Начальник службы таможенного контроля после выпуска товаров Уральского таможенного управления Михаил Пономарев рассказал, что его сотрудники за 9 месяцев этого года выявили и уничтожили 60 тонн продукции – это на 10 % больше, чем за весь прошлый год. Причиной такого успеха он назвал более слаженное взаимодействие всех «карательно-продуктовых» структур. А кроме того, вступили в силу изменения в Федеральный закон «О таможенном регулировании в РФ», согласно которым у российских таможенников появилось право останавливать автотранспорт для проверки грузов и документов не только в зонах таможенного контроля вблизи госграницы РФ, но и на территориях отдельных субъектов. Эти так называемые мобильные группы работают в приграничных субъектах РФ, в УрФО групп пять – на территориях Челябинской, Тюменской и Курганской областей. Вместе с ГИБДД они нашли и уничтожили 114 тонн запрещенки. «Коллеги по таможенному союзу, как вы знаете, санкции не поддержали, от них товары могут перемещаться в Россию, поэтому мы ищем в приграничных зонах», – прокомментировал необходимость работы таких групп Пономарев.

Сотрудники таможни и Россельхознадзора говорили не только о тех товарах, которые находят в Свердловской области, вне зависимости от того, как они попали в регион. Между тем, ввоз продуктов в Свердловскую область через границу после введения эмбарго упал весьма существенно. Как отметил заместитель начальника Екатеринбургской таможни Владимир Зябко, до ввода санкций на таможне декларировали 20 тонн товаров, треть из которых была из стран, которые включили в список санкционных. В этом году таможня впустила чуть более 4 тонн фруктов и орехов, в основном из Китая и Узбекистана. С учетом того, что год еще не завершен, можно говорить, что ввоз упал в четыре раза.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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