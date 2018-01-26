Уральские таможенники изъяли 300 тонн санкционки за год

На Урале стали выявлять существенно больше санкционной продукции. В 2017-м году таможенники изъяли 302 тонны запрещенки. В основном, речь идет все же не о хамоне и пармезане, а о фруктах – яблоках и грушах.

Как рассказал начальник Уральской таможни Максим Чмора, рост связан не столько с тем, что активизировались поставщики продукции, которая попала под продэмбарго, сколько с усилением системного контроля, выявлении схем ввоза. Один из примеров: на капусту из Казахстана выдаются документы Россельхознадзора, затем, пользуясь разрешительной бумагой, нарушители производят подделку, где «одобрение» ведомства есть уже, например, на яблоки, которые на самом деле в страну привезли из Польши.

Обнаруживают контрабандистов по-разному – например, «предприниматели» попытались ввезти груши сорта «Конференц», указав в документах, что продукция выращена в Киргизии. Однако у ФТС есть подтверждающие документы от киргизской стороны, что в этой стране официально никто не выращивает фрукты такого сорта (речь идет именно о сельхозпредприятиях, а не о частных лицах).

Екатеринбург, служба информации

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