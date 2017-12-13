Казахстан назван одной из главных стран, подвизавшихся на реэкспорте «санкционки» в 2017 году

Россельхознадзор назвал своего рода рекордсмена среди стран ЕАЭС по реэкспорту санкционных товаров.

Как сообщили в ведомстве, за 2017 год под таможенной таможенным транзитом в Республику Казахстан через пункты пропуска прошло 80 тысяч тонн яблок и 10 тысяч тонн груш из стран, в отношении которых Российской Федерацией приняты контрсанкции: Польши, Бельгии, Греции, Нидерландов и других.

Только за ноябрь-декабрь 2017 года Россельхознадзором были пресечены попытки ввоза на территорию России из Казахстана около 120 тонн запрещенных груш и яблок под видом продукции из «разрешенных» стран – Киргизии и Китая. Страны прикрытия – Киргизия и Китай – не подтвердили свои сертификаты, а также экспорт груш и яблок в Казахстан и Российскую Федерацию.

В связи с устойчивым реэкспортом «санкционки» из Казахстана в Россию, Россельхознадзор обратился в казахский Минсельхоз с просьбой в кратчайшие сроки провести встречу, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. Однако казахстанская сторона не выразила желания идти на контакт. В результате российской стороной было принят зеркальный ответ. Россельхознадзор теперь вынужден задерживать все грузовики, следующие транзитом через территорию Российской Федерации из стран, попавших под контрсанкции, в Казахстан для проведения подтверждения подлинности фитосанитарных сертификатов.

Кроме того, Россельхознадзор обратился с просьбой в таможню о дополнительном контроле убытия с территории России каждой партии подкарантинной продукции, помещенной под процедуру таможенного транзита и следующей на территорию Казахстана и других стран ЕАЭС.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 13.12.17

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