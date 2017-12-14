Россельхознадзор грозит Казахстану продуктовым эмбарго

Россельхознадзор выступил с угрозой Казахстану о запрете импорта и транзита растительной продукции.

Как сообщают в ведомстве, продукция из Казахстана поступает в Россию в сопровождении недействительных фитосанитарных сертификатов, кроме того, нередки попытки поставок «санкционки».

Так, всего за неделю, с 1 по 8 декабря, из Республики Казахстан в сопровождении фитосанитарных сертификатов, выданных казахскими специалистами, поступило более 4 тыс. т подкарантинной продукции. Кроме того, на российско-казахстанской границе Россельхознадзором выявлено 26 случаев (11,7% от всех досмотренных партий) нарушений требований Евразийского экономического союза и Российской Федерации. Это в 3,5 раза больше, чем на российско-белорусском участке.

В ноябре этого года были пресечены попытки ввоза на территорию Российской Федерации яблок по фитосанитарным сертификатам, выданным Комитетом Республики Казахстан, происхождением из Республики Сербия. Подлинность фитосанитарных сертификатов не подтвердилась. Кроме того, по статистике минфина Республики Казахстан, в 2017 году яблоки из Сербии в Казахстан не ввозились. Иными словами, был выявлен факт фальсификации страны происхождения продукции. И это не единичный случай.

Учитывая, что меры по устранению нарушений при поставках овощей и фруктов казахстанской стороной не принимаются, Россельхознадзор будет вынужден ввести ограничения на ввоз в Россию из Казахстана плодоовощной продукции происхождением из Сербии и Молдовы. Отметим, что ранее в адрес Казахстана со стороны Россельхознадзора раздавались лишь критические отзывы, однако сейчас Россия через свои госорганы открыто дает понять, что возможно торговое эмбарго и в отношении продуктов, поступающих из Казахстана.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 14.12.17

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