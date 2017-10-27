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Пятница, 27 октября 2017, 09:14 мск

российское информационное агентство 18+

Екатеринбург

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В Екатеринбурге сегодня откроется горнолыжный сезон – первые склоны уже заснежили

В Екатеринбурге сегодня откроется горнолыжный сезон – первые склоны уже заснежили

Сегодня в Екатеринбурге заработает первый горнолыжный комплекс. «Уктус» раньше обычного заснежил склоны и ждет любителей покататься по первому снегу. Остальные комплексы откроются в ноябре.

«Команда спортивного комплекса «Уктус» запускает подъемники в 15 часов. Все кому хочется кататься – ждем! Официальное открытие в 18 часов с программой. В 19 часов салют», – сообщают сегодня администраторы в официальной группе СК «ВКонтакте».

Любители горных лыж и сноубордов сегодня же собираются опробовать первый снег, подготовить снаряжение к более серьезному катанию.

Остальные горнолыжные комплексы города и области пока только заснеживают склоны. На Ежовой администраторы сообщают, что открытие будет уже скоро, идет подготовка. «Гора Белая» тоже включила пушки, но открытие запланировано на вторую половину ноября.

Как , резкое похолодание дало преждевременный старт подготовке к горнолыжному сезону. Пушки на некоторых склонах заработали еще 20 октября. Однако на следующей неделе синоптики обещали потепление и плюсовые температуры, поэтому открываться торопятся не все.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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