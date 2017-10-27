В Екатеринбурге сегодня откроется горнолыжный сезон – первые склоны уже заснежили

Сегодня в Екатеринбурге заработает первый горнолыжный комплекс. «Уктус» раньше обычного заснежил склоны и ждет любителей покататься по первому снегу. Остальные комплексы откроются в ноябре.

«Команда спортивного комплекса «Уктус» запускает подъемники в 15 часов. Все кому хочется кататься – ждем! Официальное открытие в 18 часов с программой. В 19 часов салют», – сообщают сегодня администраторы в официальной группе СК «ВКонтакте».

Любители горных лыж и сноубордов сегодня же собираются опробовать первый снег, подготовить снаряжение к более серьезному катанию.

Остальные горнолыжные комплексы города и области пока только заснеживают склоны. На Ежовой администраторы сообщают, что открытие будет уже скоро, идет подготовка. «Гора Белая» тоже включила пушки, но открытие запланировано на вторую половину ноября.

Как ранее писал РИА «Новый День», резкое похолодание дало преждевременный старт подготовке к горнолыжному сезону. Пушки на некоторых склонах заработали еще 20 октября. Однако на следующей неделе синоптики обещали потепление и плюсовые температуры, поэтому открываться торопятся не все.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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